После постоянных неудач рф на поле боя в течение последних двух недель все больше влиятельных россиян объединились в критике руководства российского Минобороны.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 8 октября.

Так, к критике уже присоединились чеченский лидер Рамзан Кадыров, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, главные пропагандисты-телеведущие, поп-звезды и все более громкое сообщество ультранационалистических военных блоггеров.

Британцы предполагают, что Кадыров и Пригожин воспринимаются как неформальные главы "провоенного" блока, критика которых основывается на аргументах в пользу большей приверженности государства и готовности к эскалации. Это подкрепляется основательным развертыванием на местах как чеченских, так и вагнеровских боевых частей.

"Критика по-прежнему сосредоточена на высшем военном командовании, а не на высшем политическом руководстве, но она действительно отражает тенденцию публичного выражения несогласия против российского истеблишмента, которую, по крайней мере, частично терпят и которую, вероятно, будет трудно вернуть назад", — подчеркнули британские эксперты.

Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.

Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника путина.

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