Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 8 октября.
Так, к критике уже присоединились чеченский лидер Рамзан Кадыров, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, главные пропагандисты-телеведущие, поп-звезды и все более громкое сообщество ультранационалистических военных блоггеров.
Британцы предполагают, что Кадыров и Пригожин воспринимаются как неформальные главы "провоенного" блока, критика которых основывается на аргументах в пользу большей приверженности государства и готовности к эскалации. Это подкрепляется основательным развертыванием на местах как чеченских, так и вагнеровских боевых частей.
"Критика по-прежнему сосредоточена на высшем военном командовании, а не на высшем политическом руководстве, но она действительно отражает тенденцию публичного выражения несогласия против российского истеблишмента, которую, по крайней мере, частично терпят и которую, вероятно, будет трудно вернуть назад", — подчеркнули британские эксперты.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Взрывы и пожар на Крымском мосту, дорога разрушена, движение перекрыто: кадры последствий
"Не могу больше молчать": Джамала после вылета из польских "Танцев со звездами" порадовала новостями
"Спасибо тебе, любимый": самая богатая певица Камалия в военной форме показала мужа-миллиардера
Новый жесткий запрет вводится в Украине с 7 октября: что нужно знать
Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.
Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника путина.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты начали кошмарить еще один город иранскими дронами-камикадзе.