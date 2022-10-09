МЗС України оприлюднило заяву, в якій відповіло за чергову провокацію з боку Білорусі.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України", — сказано в заяві.
Українські дипломати також закликали білоруський народ не піддаватися на провокації.
"Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", — наголосили в українському МЗС.
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Нагадаємо, названо місто, де ЗСУ можуть вломити окупантам вже найближчим часом.
Також було опубліковано уривок із щоденника окупанта з описом боїв та розстріла своєї ж колони.
Крім того, Politeka.net писала, що Путін важко хворий і з кожним днем його стан погіршується.