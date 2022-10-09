Белорусская сторона вызвала украинского посла и официально обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси.

МИД Украины обнародовал заявление, в котором ответило за очередную провокацию со стороны Беларуси.

Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и последующего обвинения Украины", — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты также призвали белорусский народ не поддаваться провокациям.

"Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко соблюдаем основополагающие нормы и принципы международного права и Устава ООН. Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", — подчеркнули в украинском МИД.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.