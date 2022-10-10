У МЗС Молдови викликали російського посла для пояснень щодо російських ракет, які пролетіли над територією Молдови.

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти з самого ранку почали атакувати українські міста ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у різних частинах країни. Вже відомо про десятки загиблих та постраждалих мирних людей, а також пошкодження об'єктів інфраструктури.

Як виявилось, під час цієї атаки російські ракети, прямуючи до України, тричі порушили повітряний простір сусідньої Молдови. Міністр закордонних справ та європейської інтеграції країни Ніку Попеску 10 жовтня викликав посла росії в Молдові Олега Васнєцова на "килим". Міністерство вимагає пояснень щодо російських ракет, які пролетіли над територією Молдови.

"Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним і сумним, і, безсумнівно, викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим", — йдеться у повідомленні МЗС.

Трохи раніше міноборони Молдови повідомило, що вранці 10 жовтня три ракети пролетіли над повітряним простором Молдови у напрямку України. Ці ракети зафіксували в районах Рибниці, Сорок та Флорешт.

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