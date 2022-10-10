В МИД Молдовы вызвали российского посла для объяснений поводу российских ракет, которые пролетели над территорией Молдовы.

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты с самого утра начали атаковать украинские города ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в разных частях страны. Уже известно о десятках погибших и пострадавших мирных людей, а также о повреждении объектов инфраструктуры.

Как оказалось, во время этой атаки российские ракеты, направляясь в Украину, трижды нарушили воздушное пространство соседней Молдовы. Министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску 10 октября вызвал посла россии в Молдове Олега Васнецова на "ковер". Министерство требует объяснений по поводу российских ракет, которые пролетели над территорией Молдовы.

"Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным, и, несомненно, вызывающим дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо", — говорится в сообщении МИДЕИ.

Чуть ранее минобороны Молдовы сообщило, что утром 10 октября три ракеты пролетели над воздушным пространством Молдовы в направлении Украины. Эти ракеты зафиксировали в районах Рыбницы, Сорок и Флорешт.

Напомним, "Будет множество": украинцев предупредили, к чему еще сегодня готовиться, кроме ракетных атак.

Как сообщала Politeka, Масштабный ракетный обстрел, появилось срочное обращение президента: "Специально выбрали такое время".

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