Служба безпеки викрила зрадника, котрий коригував ракетні удари росіян по Києву. Ворожим агентом виявився мешканець окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Він перебуває у тимчасово окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. СБУ вже викрила та затримала цю жінку. Вона перебуває під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом», - розповіли у відомстві.

В окупованому Криму чоловік мешкає з 2017 року. Там він був завербований спецслужбою РФ та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Як повідомили у Службі безпеки, зрадник отримував завдання від працівника ФСБ РФ та передавав своїй агентці до столиці. Вона, своєю чергою, мала збирати дані для коригування ударів по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктів на території Києва та області.

Чоловіку вже повідомили про підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.

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