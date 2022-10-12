Служба безопасности разоблачила предателя, корректировавшего ракетные удары россиян по Киеву. Вражеским агентом оказался житель оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Он находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе из-за своей агентки. СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом», – рассказали в ведомстве.
В оккупированном Крыму мужчина живет с 2017 года. Там он был завербован спецслужбой РФ и добровольно отправился на сотрудничество с врагом.
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Как сообщили в Службе безопасности, изменник получал задания от работника ФСБ РФ и передавал своей агентке в столицу. Она, в свою очередь, собирала данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов на территории Киева и области.
Мужчине уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.
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