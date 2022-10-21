Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вважає, що російська мова має зникнути з території нашої країни взагалі як елемент ворожої пропаганди та промивання мозку українського населення. А хто проти – нехай іде на російські болота та квакає російською мовою там. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

За словами чиновника, в Україні обов'язковими мають бути українська та англійська мови.

"Російська мова має зникнути з нашої території взагалі, як елемент ворожої пропаганди та промивання мізків нашого населення… Англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно – ніби ми повинні з ними порозумітися, ми повинні щось зрозуміти. Дивіться: нам від них нічого не треба, нехай вони відстануть від нас, нехай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою", – сказав Данилов.

Крім того, він повідомив, що на нараді у президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про перехід державного телеканалу FreeДом з російської мови на англійську. "Рішення було прийнято, що починати потрібно з мови міжнародного спілкування – англійської. І решта мов докладатиметься. Це питання сьогодні в кабінеті у президента промовлялося на нараді", – повідомив секретар РНБО.

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