Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что русский язык должен исчезнуть с территории нашей страны вообще, как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов украинского населения. А кто против – пускай идет на российские болота и квакает на русском языке там. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По словам чиновника, в Украине обязательными должны быть украинский и английский языки.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент вражеской пропаганды и промывки мозгов нашего населения… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – будто мы должны с ними найти общий язык, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", – сказал Данилов.

Кроме того, он сообщил, что на совещании у президента Украины Владимира Зеленского приняли решение о переходе государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский. "Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения – английского. И остальные языки будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента проговаривался на совещании", – сообщил секретарь СНБО.

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