За словами секретаря РНБО, на сьогоднішній день в Україні триває третя хвиля мобілізації.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов повідомив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією і на сьогодні триває її третя хвиля. Про це чиновник сказав в ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів". Він наголосив, що мобілізація йде за планом.

Олексій Данилов прокоментував можливе виникнення потреби збільшити кількість мобілізованих. Він сказав, що це питання регулярно розглядається на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і, якщо буде необхідність додаткової мобілізації, впевнений, що проблем не буде", - розповів Данилов.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі всеукраїнського телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що російська мова має зникнути з території нашої країни взагалі як елемент ворожої пропаганди та промивання мозку українського населення. А хто проти – нехай іде на російські болота та квакає російською мовою там. За словами чиновника, в Україні обов'язковими мають бути українська та англійська мови.

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