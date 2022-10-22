Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией и на сегодняшний день продолжается ее третья волна. Об этом чиновник сказал в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов". Он подчеркнул, что мобилизация идет по плану.

Алексей Данилов прокомментировал возможное возникновение необходимости увеличить количество мобилизованных. Он сказал, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и, если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", — рассказал Данилов.

Ранее мы сообщали, что в эфире всеукраинского телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории нашей страны вообще, как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов украинского населения. А кто против – пускай идет на российские болота и квакает на русском языке там. По словам чиновника, в Украине обязательными должны быть украинский и английский языки.

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