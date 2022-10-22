Між російськими та білоруськими військовими виникають конфлікти на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 жовтня.

На Волинському та Поліському напрямках триває розгортання спільного регіонального угруповання військ російської федерації та республіки білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі республіки білорусь.

За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Також у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де зараз йдуть найважчі бої та ситуація залишається напруженою.

Також повідомлялося про удари ЗСУ по іранських інструкторах.

Крім того, Politeka.net повідомляла про сценарій розвитку подій у разі атаки з боку Білорусі.