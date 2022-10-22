Между российскими и белорусскими военными возникают конфликты на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 октября.

На Волынском и Полесском направлениях идет развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь.

По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

Также в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Одрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское в Херсонской области.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.