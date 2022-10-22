Вибухи прогриміли в низці областей: де ситуація найгірша, подробиці НП та попередження "Укренерго"

Вранці в суботу, 22 жовтня, по всій території України, крім Криму, було оголошело повітряну тривогу, в багатьох містах зафіксовано прильоти.

Ворог знову вдарив по об'єктах критичної інфраструктури, в низці областей люди залишилися без світла та води.

У Хмельницькій міській раді повідомили, що після ракетних ударів в обласному центрі зникло світло. Також місцева влада попередила, що через годину у місті припиниться водопостачання, тому варто зробити запаси води.

"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі згодом", – повідомив міський голова Луцька.



Ракетний удар вранці 22 жовтня також зафіксовано у Рівненській області. Там стався сильний вибух та піднімається стовп чорного диму.

За словами голови Київської ОВА, у регіоні працює ППО, "прильотів" не було.

"Мешканці Київщини! Знаходьтесь у укриттях. В області працює ППО. Пам'ятайте про заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони, ворожих об'єктів та їх падіння. Бережіть себе та зберігайте спокій", – повідомив Олексій Кулеба.

В "Укренерго" попередили, що 22 жовтня в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях починаються відключення електроенергії. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після чергової хвили терористичних ракетних атак окупантів. Водночас величина обмеження на даний момент значно менша ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де зараз йдуть найважчі бої та ситуація залишається напруженою.

Також повідомлялося про удари ЗСУ по іранських інструкторах.

Крім того, Politeka.net повідомляла про сценарій розвитку подій у разі атаки з боку Білорусі.