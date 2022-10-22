В Офісі президента розповіли, хто зі своєї кишені платитиме за удари по українській критичній інфраструктурі.

Радник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович розповів, хто платитиме зі своєї кишені за російські удари по критичній інфраструктурі України. Зокрема, він закликав простих громадян країни-терориста не дуже радіти у своїх пабликах через руйнування в українських містах.

"Росіяни, які радіють у своїх пабликах про удари по українській інфраструктурі, не розуміють, що відновлюватимуть руйнування будуть з їхніх кишень. Російські олігархи смішніші за ширнарамаси, вже судяться за свої активи, але безрезультатно. На Заході розробляється механізм передачі Україні заморожених російських активів", - сказав Арестович в ефірі Марка Фейгіна.

За словами експерта, йдеться про заморожені кошти, які були зароблені за рахунок продажу народних багатств і могли бути витрачені на освіту та науку в Росії, на газифікацію, охорону здоров'я, на космічні програми, на дитячі садки та школи, на дороги та освітлення вулиць.

"Якби при владі були адекватні люди, які не оглупляли населення два десятки років, не почали найбільшу континентальну війну. За рахунками доведеться платити. Фінансами, майбутнім, свободою", - підсумував Олексій Арестович.

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