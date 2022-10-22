В Офисе президента рассказали, кто из своего кармана будет платить за удары по украинской критической инфраструктуры.

Советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович рассказал, кто будет платить из своего кармана за российские удары по критической инфраструктуре Украины. В частности, он призвал простых граждан страны-террориста не сильно радоваться в своих пабликах из-за разрушений в украинских городах.

"Россияне, которые радуются в своих пабликах об ударах по украинской инфраструктуре, не понимают, что восстанавливать разрушения будут из их карманов. Российские олигархи смышлёнее ширнарамасс, уже судятся за свои активы, но безрезультатно. На Западе разрабатывается механизм передачи Украине замороженных российских активов", - сказал Арестович в эфире у Марка Фейгина.

По словам эксперта, речь идет о замороженных средствах, которые были заработаны за счет продажи народных богатств и могли быть потрачены на образование и науку в россии, на газификацию, здравоохранение, на космические программы, на детские садики и школы, на дороги и освещение улиц.

"Если бы у власти были адекватные люди, не оглуплявшие население два десятка лет, не начавшие крупнейшую континентальную войну. По счетам придётся платить. Финансами, будущим, свободой", - подытожил Алексей Арестович.

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