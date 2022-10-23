Вранці в суботу, 22 жовтня, пішов із життя відомий журналіст та автор кількох документальних фільмів про агресію росії проти України Леонід Канфер. Йому було всього 49 років. Трагічну звістку повідомила дружина покійного режисера Світлана на своїй сторінці в Facebook.

"Він боровся до кінця, тому що обіцяв мені дожити до мого ДН, три дні не вистачило. Я тримала його за руку до останнього, вдома, як він хотів. Він так тримався за мене, що полетів на небо лише , коли я його відпустила, бо бачила, як йому важко. Льоня - ти моя рідна душа, я не знаю, як без тебе. Немає сенсу. Лети, мій дорогий, я тебе люблю і постараюся поховати тебе поряд з батьком, в рідному Ізраїлі, який ти мені так і не встиг показати …", — написала Світлана Канфер.

З 2018 року режисер боровся з онкологічним захворюванням.

Леонід Канфер народився в Мінську. Свого часу працював на телеканалах у Білорусі, рф, Ізраїлі, Німеччині та Україні. Він є режисером фільму "Моя війна: два життя Василя Сліпака" про українського оперного співака, який жив у Парижі, але пішов воювати з російськими окупантами та загинув на Донбасі.

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