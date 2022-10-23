Утром в субботу, 22 октября, ушел из жизни известный журналист и автор нескольких документальных фильмов об агрессии россии против Украины Леонид Канфер. Ему было всего 49 лет. Трагическое известие сообщила жена покойного режиссера Светлана на своей странице в Facebook.

"Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего ДР, три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего, дома, как он хотел. Он так держался за меня, что полетел на небо только, когда я его отпустила, потому что видела, как ему тяжело. Леня - ты моя родная душа, я не знаю, как без тебя. Нет смысла. Лети, мой дорогой, я тебя люблю и постараюсь похоронить тебя рядом с отцом, в родном Израиле, который ты мне так и не успел показать...", - написала Светлана Канфер.

С 2018 года режиссер боролся с онкологическим заболеванием.

Леонид Канфер родился в Минске. В свое время работал на телеканалах в Беларуси, рф, Израиле, Германии и Украине. Он режиссер фильма "Моя война: две жизни Василия Слипака" об украинском оперном певце, который жил в Париже, но пошел воевать с российскими оккупантами и погиб на Донбассе.

Напомним, иранские дроны-камикадзе создали для Украины еще одну серьезную проблему.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыта главная цель бомбежок украинских электростанций.