Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Львівської області.
У неділю о 00:22 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селі Оброшине Львівського району на перегоні Оброшине-Глинна відбулось зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з автомобілем «ВМW».
На момент прибуття рятувальників до місця події з’ясувалось, що в автомобілі знаходяться затиснуті люди.
За допомогою спецобладнання вдалося вивільнити травмованих водія і пасажира, їх передали медикам. Також за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували із автівки двох загиблих.
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Медики госпіталізували постраждалих у важкому стані в реанімаційне відділення 8-ої міської клінічної лікарні м. Львова.
До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, іранські дрони-камікадзе створили для України ще одну серйозну проблему.
Також повідомлялося, що українців попередили про можливу мобілізацію.
Крім того, Politeka.net писала, що розкрито головну мету бомбардувань українських електростанцій.