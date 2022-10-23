У ніч на 23 жовтня на Львівщині сталося смертельне зіткнення автомобіля з пасажирським потягом.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Львівської області.

У неділю о 00:22 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селі Оброшине Львівського району на перегоні Оброшине-Глинна відбулось зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з автомобілем «ВМW».

На момент прибуття рятувальників до місця події з’ясувалось, що в автомобілі знаходяться затиснуті люди.

За допомогою спецобладнання вдалося вивільнити травмованих водія і пасажира, їх передали медикам. Також за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували із автівки двох загиблих.

Медики госпіталізували постраждалих у важкому стані в реанімаційне відділення 8-ої міської клінічної лікарні м. Львова.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронні органи.

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