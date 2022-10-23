В ночь на 23 октября во Львовской области произошло смертельное столкновение автомобиля с пассажирским поездом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

В воскресенье в 00:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Оброшино Львовского района на перегоне Оброшино-Глинная произошло столкновение скоростного пассажирского поезда с автомобилем "ВМW".

К моменту прибытия спасателей к месту происшествия выяснилось, что в автомобиле находятся зажатые люди.

С помощью спецоборудования удалось высвободить травмированных водителя и пассажира, их передали медикам. Также с помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали из автомобиля двух погибших.

Медики госпитализировали пострадавших в тяжелом состоянии в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы Львова.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 6 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.

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