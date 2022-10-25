Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов звернувся до кадировців, які воюють на боці країни-агресора Росії проти України. Він порадив їм боротися за свою власну незалежність від росії.
Таким чином Данилов відповів голові Чечні Рамзану Кадирову, який заявив, що українські міста "треба стерти з землі". Про це він написав у Twitter .
"Поки не пізно, йдіть з України і боріться за незалежність Ічкерії – це найкраща гарантія, щоб росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, щоб знову вбивати чеченських жінок та дітей", – відповів Данилов.
Зазначимо, раніше ми писали, що Збройні сили України вдарили по лігві кадировців під Херсоном. За попередніми даними, в результаті удару було ліквідовано 40 окупантів, понад 60 отримали поранення. Як виявилося, кадировці влаштували собі лігво в одній із шкіл.
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Як розповів колишній народний депутат України Борислав Береза, після чотирьох ракетних ударів з Himars було знищено та поранено велику кількість тік-токерів. Спочатку вважалося, що ліквідовано близько 40 кадировців. Дані з відкритих джерел показують, що вбитих понад 100, а поранених значно більше і скільки ще під завалами поки що не зрозуміло.
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Як повідомляла Politeka, ЗСУ вдарили по лігву кадировців під Херсоном: кадри та нові дані про втрати ворога.
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