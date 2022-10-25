Алексей Данилов посоветовал кадыровцам пока не поздно, уходить из Украины и сражаться за независимость из родной Ичкерии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к кадыровцам, которые воюют на стороне страны-агрессора россии против Украины. Он посоветовал им сражаться за свою собственную независимость от россии.

Таким образом Данилов ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, заявившему, что украинские города "надо стереть с лица земли". Об этом он написал в Twitter.

"Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей", – ответил Данилов.

Отметим, ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины ударили по логову кадыровцев под Херсоном. По предварительным данным, в результате удара были ликвидированы 40 оккупантов, более 60 получили ранения. Как оказалось, кадыровцы устроили себе логово в одной из школ.

Как рассказал бывший народный депутат Украины Борислав Береза, после четырех ракетных ударов из Himars было уничтожено и ранено большое количество тик-токеров. Изначально считалось, что ликвидировано около 40 кадыровцев. Данные из открытых источников показывают, что убитых более 100, а раненных значительно больше и сколько еще под завалами пока не понятно.

Напомним, Подозреваемого в предательстве Героя Украины Богуслаева могут отдать россии: но с условием.

Как сообщала Politeka, ВСУ ударили по логову кадыровцев под Херсоном: кадры и новые данные о потерях врага.

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