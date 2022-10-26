Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що саме зараз Україні вкрай потрібна ізраїльська система "Залізний купол", оскільки росія продовжує свій терор і щодня атакує об'єкти критичної інфраструктури. Про це Резніков розповів в інтерв'ю Fox News.
"Існує багато суперечок про те, чи підходить Україні "Залізний купол" чи ні. Однак в одному можна бути впевненим на 100 відсотків – встановлення такої чи аналогічної системи протиповітряної оборони врятувало б життя багатьом людям та захистило б велику кількість інфраструктурних об'єктів", – зазначив він.
Міністр оборони також наголосив, що "Залізний купол" допоміг би ефективно протидіяти дронам-камікадзе іранського виробництва.
"У перспективі дрони-камікадзе можуть застосовуватися проти Ізраїлю та інших країн Європи – треба не дати країні-терористці такої можливості та продемонструвати, що ППО можуть збивати всі без винятку ворожі безпілотники", - наголосив міністр.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
«Поховали в суботу»: обірвалося життя бійця, який підняв український прапор над Зміїним
"Ситуація погіршуватиметься": українців за кордоном просять не повертатися, чому і коли буде можна
"Як же це красиво": "Холостяк" Макацарія притулився до молоденької дружини просто на прогулянці, фото
Зірка "Голосу країни" Аксельрод висловився про шлюб із продюсером Мозговою: «Життя ніколи не буде…»
Варто зазначити, що від початку російського вторгнення Ізраїль все ще утримується від військової допомоги Україні. Офіційний Київ просив Ізраїль про надання систем протиповітряної оборони, проте там погодилися лише допомагати Україні боротися з іранськими дронами – надаючи базові дані розвідки.
Нагадаємо, Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього...".
Як повідомляла Politeka, Ворог нещадно обстріляв житлові будинки на Запоріжчині, є загиблі: відео з місця подій
Також Politeka писала, що "Абсолютно реалістичний": озвучено сценарій нападу Китаю на росію.