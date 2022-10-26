Міністр оборони Олексій Резніков наголосив на необхідності створення в Україні цілісної оборонної системи, яка б повністю закрила небо.

Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що саме зараз Україні вкрай потрібна ізраїльська система "Залізний купол", оскільки росія продовжує свій терор і щодня атакує об'єкти критичної інфраструктури. Про це Резніков розповів в інтерв'ю Fox News.

"Існує багато суперечок про те, чи підходить Україні "Залізний купол" чи ні. Однак в одному можна бути впевненим на 100 відсотків – встановлення такої чи аналогічної системи протиповітряної оборони врятувало б життя багатьом людям та захистило б велику кількість інфраструктурних об'єктів", – зазначив він.

Міністр оборони також наголосив, що "Залізний купол" допоміг би ефективно протидіяти дронам-камікадзе іранського виробництва.

"У перспективі дрони-камікадзе можуть застосовуватися проти Ізраїлю та інших країн Європи – треба не дати країні-терористці такої можливості та продемонструвати, що ППО можуть збивати всі без винятку ворожі безпілотники", - наголосив міністр.

Варто зазначити, що від початку російського вторгнення Ізраїль все ще утримується від військової допомоги Україні. Офіційний Київ просив Ізраїль про надання систем протиповітряної оборони, проте там погодилися лише допомагати Україні боротися з іранськими дронами – надаючи базові дані розвідки.

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