Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что именно сейчас Украине крайне необходима израильская система "Железный купол", поскольку россия продолжает свой террор и ежедневно атакует объекты критической инфраструктуры. Об этом Резников рассказал в интервью Fox News.

"Существует много споров о том, подходит ли Украине "Железный купол" или нет. Однако в одном можно быть уверенным на 100 процентов – установление такой или аналогичной системы противовоздушной обороны спасло бы жизнь многим людям и защитило бы большое количество инфраструктурных объектов", – отметил он.

Министр обороны также подчеркнул, что "Железный купол" помог бы эффективно противодействовать дронам-камикадзе иранского производства.

"В перспективе дроны-камикадзе могут применяться против Израиля и других стран Европы – нужно не дать стране-террористке такой возможности и продемонстрировать, что ПВО могут сбивать все без исключения вражеские беспилотники", — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что с самого начала российского вторжения, Израиль все еще удерживается от военной помощи Украине. Официальный Киев просил Израиль о предоставлении систем противовоздушной обороны, однако там согласились только помогать Украине бороться с иранскими дронами – предоставляя базовые данные разведки.

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