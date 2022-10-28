У тимчасово окупованому Криму загибель наздогнала відому пропагандистку, її вбила «шалена куля».

Як повідомляють російські ЗМІ, керівниця сімферопольського підрозділу «Росія сьогодні» Світлана Бабаєва загинула «внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де займалася військово-спортивною стріляниною».

Світлана Бабаєва – відома російська пропагандистка. Вона працювала в президентському пулі, була головним редактором сайту «Газета.ру». З 2019 року переїхала до окупованого Криму.

Топ-пропагандисти Кремля вже прокоментували загибель колеги.

«Свєта, невгамовна Свєта — професіонал вищої проби з яскравою журналістською біографією. Найтепліша людина, що гостро вболівала за Росію. Рвалася "за стрічку", бажаючи підтримати наших героїв. Шалена куля…" — наводить прес-служба слова скандального Дмитра Кисельова.

"Тільки вчора з нею обговорювали, як розвиватимемося на нових територіях... Ох, Свєта, Свєта, як же так...", - побивається маргарита симоньян.

Нагадаємо, стали відомі обставини вбивства молодого військового посеред дня у Києві.

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