Як повідомляють російські ЗМІ, керівниця сімферопольського підрозділу «Росія сьогодні» Світлана Бабаєва загинула «внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де займалася військово-спортивною стріляниною».
Світлана Бабаєва – відома російська пропагандистка. Вона працювала в президентському пулі, була головним редактором сайту «Газета.ру». З 2019 року переїхала до окупованого Криму.
Топ-пропагандисти Кремля вже прокоментували загибель колеги.
«Свєта, невгамовна Свєта — професіонал вищої проби з яскравою журналістською біографією. Найтепліша людина, що гостро вболівала за Росію. Рвалася "за стрічку", бажаючи підтримати наших героїв. Шалена куля…" — наводить прес-служба слова скандального Дмитра Кисельова.
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"Тільки вчора з нею обговорювали, як розвиватимемося на нових територіях... Ох, Свєта, Свєта, як же так...", - побивається маргарита симоньян.
Нагадаємо, стали відомі обставини вбивства молодого військового посеред дня у Києві.
Крім того, повідомлялося, що екс-розвідник розповів про перелом у війні.
Також Politeka.net писала, що ЗСУ завдали удару по іранським інструкторам.