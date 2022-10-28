Как сообщают российские СМИ, руководительница симферопольского подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла «в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой».
Светлана Бабаева - известная российская пропагандистка. Она работала в президентском пуле, была главредом сайта «Газета.ру». С 2019 года переехала в оккупированный Крым.
Топ-пропагандисты Кремля уже прокомментировали гибель своей коллеги.
«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась „за ленточку“, желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — приводит пресс-служба слова скандального дмитрия киселева.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Кондратюк не стал скрывать, почему его сыновья не пошли на фронт защищать Родину: "Они оба..."
Пополнение в семье Гросу, звезда показала малыша: "Угадайте, как назвали..."
Жена продюсера "Квартал 95" назвала украинскую актрису, которая ее разочаровала: "Выставляла фото с красной дорожки в рф"
Куда "исчезли" "Байрактары" и почему о них больше ничего не слышно: появился неожидаанный ответ
"Только вчера с ней обсуждали, как будем развиваться на новых территориях... Ох, Света, Света, как же так...", — убивается маргарита симоньян.
Напомним, стали известны обстоятельства убийства молодого военного посреди дня в Киеве.
Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.
Также Politeka.net писала, что ВСУ нанесли удар по иранским инструкторам.