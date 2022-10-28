Во временно оккупированном Крыму гибель настигла известную пропагандистку, ее убила «шальная пуля».

Как сообщают российские СМИ, руководительница симферопольского подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла «в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой».

Светлана Бабаева - известная российская пропагандистка. Она работала в президентском пуле, была главредом сайта «Газета.ру». С 2019 года переехала в оккупированный Крым.

Топ-пропагандисты Кремля уже прокомментировали гибель своей коллеги.

«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась „за ленточку“, желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — приводит пресс-служба слова скандального дмитрия киселева.

"Только вчера с ней обсуждали, как будем развиваться на новых территориях... Ох, Света, Света, как же так...", — убивается маргарита симоньян.

Напомним, стали известны обстоятельства убийства молодого военного посреди дня в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.

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