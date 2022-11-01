Секретар РНБО Данилов назвав ім'я людини, яка стоїть за ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі.

У Раді безпеки та оборони України назвали головного у Росії лобіста руйнування української енергосистеми. Ідея та просування необхідності вчинення ракетних атак на об'єкти енергосистеми в Україні належить заступнику глави адміністрації президента Росії Путіна Сергію Кирієнку. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він наголосив, що Україна витримає атаки ворога, а ось собі Кирієнко вже підписав вирок.

"Головним ідеологом та лобістом руйнування енергетичної інфраструктури є заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко, який, працюючи в "Росатомі", добре розуміється на енергетичній сфері. Україна поіменно знає, хто в Росії має відповідати і за що", – зазначив секретар РНБО.

Він також наголосив, що Кирієнко неодмінно відповідатиме за злочини проти українського народу. "Ми витримаємо, як би важко не було, але Кирієнко вже підписав свій вирок у цивілізованому світі", – наголосив Данилов.

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