Секретарь СНБО Данилов назвал имя человека, который стоит за ракетными ударами по энергетической инфраструктуре.

В Совете безопасности и обороны Украины назвали главного в россии лоббиста разрушения украинской энергосистемы. Идея и продвижение необходимости совершения ракетных атак на объекты энергосистемы в Украине принадлежит заместителю главы администрации президента рф путина Сергею Кириенко. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что Украина выдержит атаки врага, а вот себе Кириенко уже подписал приговор.

"Главным идеологом и лоббистом разрушения энергетической инфраструктуры является заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, который, работая в "Росатоме", хорошо разбирается в энергетической сфере. Украина поименно знает, кто в россии должен отвечать и за что", – отметил секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что Кириенко непременно будет отвечать за преступления против украинского народа. "Мы выдержим, как бы тяжело ни было, но Кириенко уже подписал свой приговор в цивилизованном мире", – подчеркнул Данилов.

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