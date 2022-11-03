Підземні поштовхи зафіксували о 6:50 поблизу румунського міста Бузеу на глибині 148,8 км. Про це повідомили у Національному науково-дослідному інституті фізики Землі та Головному центрі спеціального контролю.
Землетрус стався за 122 кілометри від столиці Румунії Бухаресту та в 125 км від кордону з Україною.
Крім Румунії, відчули поштовхи жителі ще трьох країн – України, Молдови та Болгарії. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, за розрахунками міг відчуватися в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. В Україні найбільше повідомлень про нього надходило з Одеси.
Експерти додали, що цей землетрус не несе загрози для населення. Представники Головної інспекції з надзвичайних ситуацій Румунії також повідомили, що дзвінків за екстреним номером від громадян не надходило.
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Останні потужні землетруси з території Румунії були зареєстровані 16 липня та 18 вересня 2022 року з магнітудами 4,1 та 4,0 (за шкалою Ріхтера) відповідно.
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