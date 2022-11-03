Утром в четверг, 3 ноября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой до 5,4, которое почувствовали даже жители Украины.

Подземные толчки зафиксировали в 6:50 вблизи румынского города Бузэу на глубине 148,8 км. Об этом сообщили в Национальном научно-исследовательском институте физики Земли и Главном центре специального контроля.

Землетрясение произошло в 122 километрах от столицы Румынии Бухареста и в 125 км от границы с Украиной.

Кроме Румынии, почувствовали толчки жители еще трех стран – Украины, Молдовы и Болгарии. По классификации землетрясение относится к ощутимым, по расчетам могло ощущаться в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В Украине больше всего сообщений о нем поступало из Одессы.

Эксперты добавили, что это землетрясение не несет угрозы населению. Представители Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Румынии также сообщили, что звонков по экстренному номеру от граждан не поступало.

Последние мощные землетрясения с территории Румынии были зарегистрированы 16 июля и 18 сентября 2022 с магнитудами 4,1 и 4,0 (по шкале Рихтера) соответственно.

Напомним, в Минобороны объяснили "затишье" ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам может понадобиться новая мобилизация.

Также сообщалось, какую тактику может избрать враг в ближайшее время.