Таку думку в інтерв’ю «Українській правді» висловила лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська.
Коментуючи обстріли з території Білорусі, а також той факт, що режим Лукашенка пропустив російські війська на територію України, політик запевнила, що їм теж боляче.
«Те, що відбувається в Україні, є непорівнюваним із політичними репресіями в Білорусі. Ми не можемо це порівнювати апріорі. Ми бачили Бучу, ми бачили Маріуполь.Гадаєте, нам не боляче, не соромно через те, що з території Білорусі атакували, стільки жертв було через те, що з території Білорусі летять ці ракети? Та соромно нам, звичайно», - запевнила опозиціонерка.
Також Тихановська підкреслила, що розуміння того, що вони не змогли у 2020-му році в них є.
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«Ми розуміємо, що, можливо, не дотиснули, не вистояли до кінця у 20-му році. Можемо казати, що підтримки було мало. Але це теж наша провина, і ми почуваємося винними. Але на одній провині далеко не поїдеш», - каже політик.
Лідерка білоруської опозиції закликала українцім і білорусів навчитися розмовляти і ділитися своїм болем.
Нагадаємо, Білорусь передає росії тонни боєприпасів і військову техніку.
Також повідомлялось, що росія слідом за мобіками відправила в Білорусь інженерні війська.
Крім того, Politeka.net писала, які настрої панують серед білоруських військових.