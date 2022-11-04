«Сейчас самое главное – не разделить наши нации, чтобы мы не стали врагами друг другу».

Такое мнение в интервью «Украинской правде» высказала лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.

Комментируя обстрелы с территории Беларуси, а также тот факт, что режим Лукашенко пропустил российские войска на территорию Украины, политик заверила, что им тоже больно.

«То, что происходит в Украине, несравнимо с политическими репрессиями в Беларуси. Мы не можем это сравнивать априори. Мы видели Бучу, мы видели Мариуполь. Думаете, нам не больно, не стыдно из-за того, что с территории Беларуси атаковали, столько жертв было из-за того, что с территории Беларуси летят эти ракеты? Да стыдно нам, конечно», – заверила оппозиционерка.

Также Тихановская подчеркнула, что понимание того, что они не смогли в 2020 году у них есть.

«Мы понимаем, что возможно не дожали, не выстояли до конца в 20-м году. Можем говорить, что поддержки было мало. Но это тоже наша вина, и мы чувствуем себя виноватыми. Но на одной вине далеко не уедешь», – говорит политик.

Лидер белорусской оппозиции призвала украинцев и белорусов научиться разговаривать и делиться своей болью.

Напомним, Беларусь передает россии тонны боеприпасов и военную технику.

Также сообщалось, что россия вслед за мобиками отправила в Беларусь инженерные войска.

Кроме того, Politeka.net писала, какие настроения царят среди белорусских военных.