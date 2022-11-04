Росія, ймовірно, представлена ​​в Організації Об'єднаних Націй не зовсім легітимно, оскільки жодна країна не проголосувала за її ухвалення після розвалу СРСР. Про це заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Засумнівавшись у легітимності її присутності в організації, український дипломат захотів дізнатися, чи голосували країни за ухвалення Росії в ООН після розвалу Радянського Союзу, і попросив підняти руку тих, хто впевнений, що Росію ухвалили в ООН легітимно. Кислиця навіть надягла окуляри, щоб краще бачити голосуючих, проте "лісу рук", очікувано, не було.

"Путін зробив усе, щоб делегітимізувати присутність росії в Організації Об'єднаних Націй. Але порушую питання, а чи була взагалі присутність росії в ООН хоч колись легітимною. Задаюся питанням, взагалі, в цій залі, чи в цьому Асамблеї було голосування колись відповідно до пункту 2 статті 4 про прийняття російської федерації до складу ООН. У грудні 91-го року або ж у січні 1992 року або взагалі колись у наступний період. Хотілося б запитати делегатів, країни яких проголосували за прийняття російської делегації до складу організації", - сказав Кислиця, виступаючи в ООН.

Нагадаємо, "Часи змін": став відомий зміст розмови Шольца з Сі Цзіньпіном, який називав Путіна своїм другом.

Як повідомляла Politeka, "Два місяці тому ми про це навіть говорити не могли": на фронті помічено серйозні зміни.

Також Politeka писала, що "Усі в один голос говорять": названо обнадійливі терміни повалення російської арміі в Україні.