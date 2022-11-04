Россия, вероятно, представлена в Организации Объединенных Наций не совсем легитимно, так как ни одна страна не проголосовала за ее принятие после развала СССР. Об этом заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Усомнившись в легитимности ее присутствия в организации, украинский дипломат захотел узнать, голосовали ли страны за принятие россии в ООН после развала Советского Союза, и попросил поднять руку тех, кто уверен, что россию приняли в ООН легитимно. Кислица даже надел очки, чтобы лучше видеть голосующих, однако "леса рук", ожидаемо, не было.

"Путин сделал все, чтобы делегитимизировать присутствие россии в Организации Объединенных Наций. Но задаюсь вопросом, а являлось ли вообще присутствие россии в ООН хоть когда-то легитимным. Задаюсь вопросом, вообще, в этом зале, в это Ассамблеи было ли голосование когда-то в соответствии с пунктом 2, статьи 4 о принятии российской федерации в состав ООН. В декабре 91-года или же в январе 1992 года или вообще когда-то в последующий период. Хотелось бы спросить делегатов, страны которых проголосовали за принятие российской делегации в состав организации", - сказал Кислица, выступая в ООН.

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