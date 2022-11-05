Противник продовжує зазнавати великих втрат, ЗСУ на півдні України завдали низки нищівних ударів по окупантам.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 листопада.

За уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється.

Крім того, 4 листопада, в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області, було знищено 6 паливозаправників противника.

Також із початку листопада у місті Мелітополь відзначено прибуття близько 80 поранених окупантів. В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА типу “Орлан-10”, 11 дронів “Shahed-136” та 2 крилаті ракети “Калібр”.

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