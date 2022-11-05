Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 ноября.
По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте. Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.
Кроме того, 4 ноября, в районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области, было уничтожено 6 топливозаправщиков противника.
Также с начала ноября в Мелитополе отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.
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В Херсоне российские оккупанты пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр".
Напомним, в Минобороны объяснили "затишье" ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам может понадобиться новая мобилизация.
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