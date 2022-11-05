Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що головними складовими «переговорів» української делегації з росією має бути важке озброєння.
Про це Подоляк написав у Твіттері.
"Єдина можлива делегація для «переговорів» із росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно визнаних кордонів України", - написав радник керівника ОП.
Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ про неможливість проведення переговорів із президентом рф путіним.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Прямо зараз моя країна знищує Україну": Земфіра виступила зі сміливою промовою, відео
Глущенко з "Дизель шоу" вийшла на зв'язок і зізналася, де пропадала тривалий час: "Але треба ж..."
"Готується до найгіршого": зірка "1+1" Падалко звернулася до українців із важливими новинами
"Вічна пам'ять": зірка "Євробачення" Руслана поділилася трагічною звісткою з українцями
Додамо, що останнім часом втрати у лавах окупантів різко зросли, і на це є причини.
Також стало відомо, що у Кремлі почали готуватися до другої хвилі мобілізації.
Крім того, Politeka.net писала, що Медведєв зганьбився новою порцією ахінеї.