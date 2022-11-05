Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що головними складовими «переговорів» української делегації з росією має бути важке озброєння.

Про це Подоляк написав у Твіттері.

"Єдина можлива делегація для «переговорів» із росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно визнаних кордонів України", - написав радник керівника ОП.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ про неможливість проведення переговорів із президентом рф путіним.

Додамо, що останнім часом втрати у лавах окупантів різко зросли, і на це є причини.

Також стало відомо, що у Кремлі почали готуватися до другої хвилі мобілізації.

Крім того, Politeka.net писала, що Медведєв зганьбився новою порцією ахінеї.