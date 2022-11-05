Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что главными составляющими «переговоров» украинской делегации с россией должно быть тяжелое вооружение.

Об этом Подоляк написал в Твиттере.

"Единственная возможная делегация для переговоров с россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи - самая восточная точка международно признанных границ Украины", - написал советник руководителя ОП.

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом рф путиным.

Добавим, что за последнее время потери в рядах оккупантов резко возросли, и этому есть причины.

Также стало известно, что в Кремле начали готовиться ко второй волне мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Медведев опозорился новой порцией ахинеи.