Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что главными составляющими «переговоров» украинской делегации с россией должно быть тяжелое вооружение.
Об этом Подоляк написал в Твиттере.
"Единственная возможная делегация для переговоров с россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи - самая восточная точка международно признанных границ Украины", - написал советник руководителя ОП.
Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом рф путиным.
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Добавим, что за последнее время потери в рядах оккупантов резко возросли, и этому есть причины.
Также стало известно, что в Кремле начали готовиться ко второй волне мобилизации.
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