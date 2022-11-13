У Харкові внаслідок удару російської ракети по житловому будинку загинув 8-річний Дмитро Касьянов. Хлопчик 9 днів провів у комі, але врятувати його не вдалося.

Історію загибелі маленького харків’янина розповіли у Telegram "Меморіал.ua". Він помер 16 березня 2022 року.

Зазначається, що саме квартира Дмитра була чи не найбільш уражена ворожою зброєю.

"Це величезне горе і для батьків, і для нашого двору. Дімка був сином виховательки моєї дочки. Вони часто гуляли разом на дитячому майданчику. Непоправна втрата, страшний збіг обставин", – розповіла сусідка Марія Петлицька.

Вона все задавалася питаннями, на які немає відповідей: "Чому ця ракета прилетіла саме до їхньої квартири? Чому в цей момент дитина була саме в тій кімнаті?".

Жінка розповіла, що Дмитро навчався у 2-му класі 73-ї школи міста Харкова. За словами харків’янки, хлопчик був дуже світлою та відкритою дитиною.

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