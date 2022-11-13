У Харкові внаслідок удару російської ракети по житловому будинку загинув 8-річний Дмитро Касьянов. Хлопчик 9 днів провів у комі, але врятувати його не вдалося.
Історію загибелі маленького харків’янина розповіли у Telegram "Меморіал.ua". Він помер 16 березня 2022 року.
Зазначається, що саме квартира Дмитра була чи не найбільш уражена ворожою зброєю.
"Це величезне горе і для батьків, і для нашого двору. Дімка був сином виховательки моєї дочки. Вони часто гуляли разом на дитячому майданчику. Непоправна втрата, страшний збіг обставин", – розповіла сусідка Марія Петлицька.
Вона все задавалася питаннями, на які немає відповідей: "Чому ця ракета прилетіла саме до їхньої квартири? Чому в цей момент дитина була саме в тій кімнаті?".
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Жінка розповіла, що Дмитро навчався у 2-му класі 73-ї школи міста Харкова. За словами харків’янки, хлопчик був дуже світлою та відкритою дитиною.
Нагадаємо, окупанти, відступаючи, підірвали Антонівський міст.
Також повідомлялось, що звільнених територій все більше - люди зустрічають ЗСУ зі сльозами, квітами та обіймами.
Крім того, Politeka.net писала, що окупант крізь сльози поскаржився на критичну ситуацію.