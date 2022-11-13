В Харькове в результате удара российской ракеты по жилому дому погиб 8-летний Дмитрий Касьянов. Мальчик 9 дней провел в коме, но спасти его не удалось.

Историю гибели маленького харьковчанина рассказали в Telegram "Мемориал.ua". Он скончался 16 марта 2022 года.

Отмечается, что именно квартира Дмитрия была едва ли не наиболее поражена вражеским оружием.

"Это огромное горе и для родителей, и для нашего двора. Димка был сыном воспитательницы моей дочери. Они часто гуляли вместе на детской площадке. Непоправимая потеря, страшное стечение обстоятельств", – рассказала соседка Мария Петлицкая.

Она все задавалась вопросами, на которые нет ответов: "Почему эта ракета прилетела именно в их квартиру? Почему в этот момент ребенок был именно в той комнате?"

Женщина рассказала, что Дмитрий учился во 2-м классе 73-й школы города Харькова. По словам харьковчанки, мальчик был очень светлым и открытым ребенком.

Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.

Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.