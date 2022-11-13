В Харькове в результате удара российской ракеты по жилому дому погиб 8-летний Дмитрий Касьянов. Мальчик 9 дней провел в коме, но спасти его не удалось.
Историю гибели маленького харьковчанина рассказали в Telegram "Мемориал.ua". Он скончался 16 марта 2022 года.
Отмечается, что именно квартира Дмитрия была едва ли не наиболее поражена вражеским оружием.
"Это огромное горе и для родителей, и для нашего двора. Димка был сыном воспитательницы моей дочери. Они часто гуляли вместе на детской площадке. Непоправимая потеря, страшное стечение обстоятельств", – рассказала соседка Мария Петлицкая.
Она все задавалась вопросами, на которые нет ответов: "Почему эта ракета прилетела именно в их квартиру? Почему в этот момент ребенок был именно в той комнате?"
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Женщина рассказала, что Дмитрий учился во 2-м классе 73-й школы города Харькова. По словам харьковчанки, мальчик был очень светлым и открытым ребенком.
Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.
Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.