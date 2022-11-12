У Міноборони дали прогноз, скільки триватиме зачистка в Херсоні: Україні відомі всі колаборанти та зрадники

Зачистка Херсона, який Збройні сили України звільнили від російських окупантів 11 листопада, може тривати кілька тижнів. У місті потрібно провести стабілізаційні заходи. Водночас, українським силам відомі всі колаборанти та зрадники у деокупованих населених пунктах. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

За її словами, деокупація будь-якого населеного пункту – це не просто встановлення там українського прапора. Заходи після деокупації зазвичай продовжуються тижнями – необхідно провести розмінування територій та "відпрацювати" за колаборантами та окупантами.

"Перше, що потрібно буде зробити, це розмінування. Тому ми звертаємося до людей і зокрема до журналістів, які хочуть дуже оперативно повідомляти інформацію: без дозволу командувача, який перебуває на місці, не варто нікуди рухатися. Тим більше перед військовими. Тому що це дуже небезпечно для життя", – розповіла Маляр.

Заступник міністра підкреслила, що Україна притягуватиме до відповідальності людей, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом у тимчасово захоплених містах. За її словами, Україні відомі всі прізвища зрадників та колаборантів.

"З кожним із них проводитиметься робота згідно із законом. Щодо окупантів – за ними у нас відкриваються виробництва", – сказала Маляр.

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