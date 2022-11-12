Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню “The Guardian” оцінив, що більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

“Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта військ досі там”, – зазначив Скібіцький.



За словами представника воєнної розвідки України, окупанти вирішили відступити з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і “час покаже”, чи вирішать вони захищати місто.

The Guardian також цитує заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли", — написав політик у своєму Twitter.

Нагадаємо, окупанти, відступаючи, підірвали Антонівський міст.

Також повідомлялось, що звільнених територій все більше - люди зустрічають ЗСУ зі сльозами, квітами та обіймами.

Крім того, Politeka.net писала, що окупант крізь сльози поскаржився на критичну ситуацію.