Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вибухи в Польщі є новим етапом війни Росії в Україні, і блок НАТО має на це адекватно реагувати. Про це пише Delfi за підсумками міжвідомчої наради щодо ситуації з безпекою в регіоні у зв'язку з ракетними ударами в Україні та Польщі.

Литва виступає за розміщення систем та засобів протиповітряної оборони на кордоні Польщі та України, а також по всьому східному флангу НАТО.

"Я вважаю, що це досить важливий новий етап у ході цієї війни, оскільки через агресивні дії Росії проти України вже летять ракети на територію НАТО, гинуть люди, які мешкають у державах НАТО", - заявив Науседа.

За його словами, хоча розслідування з метою виявлення місця запуску ракети ще ведеться, видно причинно-наслідковий зв'язок між вибухами в Польщі та російськими атаками в Україні. За словами Науседи, Литва також порушить питання посилення протиповітряної оборони у всьому регіоні.

"Литва братиме активну участь у дискусії, говорячи передусім про дислокацію систем протиповітряної оборони як на кордоні Польщі з Україною, так і дивлячись у майбутнє з огляду на весь східний фланг НАТО", – сказав він.

Нагадаємо, увечері, 15 листопада, після масованої атаки РФ по Україні польські ЗМІ повідомили, що у містечку Пшеводув у Грубешівському районі, розташованому за 5 кілометрів від кордону з Україною, стався вибух. Associated Press з посиланням на джерело у розвідці США повідомило, що російські ракети перетнули кордон Польщі. Згодом МЗС Польщі підтвердило, що ракета російського виробництва впала на території країни, вбивши двох людей.

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