Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должно отреагировать на взрывы в Польше.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что взрывы в Польше являются новым этапом войны России в Украине и блок НАТО должен на это адекватно реагировать. Об этом пишет Delfi по итогам межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.

Литва выступает за размещение систем и средств противовоздушной обороны на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО.

"Я считаю, что это достаточно важный новый этап в ходе этой войны, поскольку из-за агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, гибнут люди, проживающие в государствах НАТО", - заявил Науседа.

По его словам, хотя расследование с целью выявления места запуска ракеты еще ведется, видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине. По словам Науседы, Литва также поднимет вопрос усиления противовоздушной обороны во всем регионе.

"Литва будет активно участвовать в дискуссии, говоря прежде всего о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и глядя в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО", – сказал он.

Напомним, вечером, 15 ноября, после массированной атаки РФ по Украине польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек.

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