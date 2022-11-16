Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что взрывы в Польше являются новым этапом войны России в Украине и блок НАТО должен на это адекватно реагировать. Об этом пишет Delfi по итогам межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.
Литва выступает за размещение систем и средств противовоздушной обороны на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО.
"Я считаю, что это достаточно важный новый этап в ходе этой войны, поскольку из-за агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, гибнут люди, проживающие в государствах НАТО", - заявил Науседа.
По его словам, хотя расследование с целью выявления места запуска ракеты еще ведется, видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине. По словам Науседы, Литва также поднимет вопрос усиления противовоздушной обороны во всем регионе.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Их «царь» уже всё, - политик Дмитрий Спивак сообщил, что может измениться в россии в ближайшие два месяца
В команде Потапа на "Голосі країни" появилось настоящее сокровище: "Болею за него!"
Клопотенко из "Мастер Шеф" раскрыл секрет, как сделагать тыквенную кашу вкусной: "Просто добавьте..."
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Литва будет активно участвовать в дискуссии, говоря прежде всего о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и глядя в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО", – сказал он.
Напомним, вечером, 15 ноября, после массированной атаки РФ по Украине польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек.
Напомним, Вслед за гибелью Стремоусова: загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами.
Как сообщала Politeka, Украинская ПВО успешно уничтожила ракеты оккупантов: видео невероятного результата.
Также Politeka писала, что "Вторая армия мира" потратила три дорогих ракеты, чтобы разрушить ресторан: кадры с места.