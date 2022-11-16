В Офісі президента наголосили, що за зростання ризиків для прикордонних країн відповідає тільки росія.

За війну в Україні масовані ракетні удари та ризики для прикордонних країн відповідає лише росія. Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"За війну в Україні відповідає тільки росія. За масовані ракетні удари – теж тільки росія. За ризики, що стрімко зростають, для прикордонних країн – знову тільки росія. Не треба шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі "закрити небо над Україною". Заради своєї безпеки теж", - написав Подоляк.

Він наголосив, що "коли країна-агресор завдає навмисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю, трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших держав".

Подоляк зазначив, що російські ракети чи їхні уламки вже неодноразово падали у прикордонних зонах України з іншими державами, які входять до ЄС чи НАТО. "Не бачу жодного сенсу уникати цієї простої логіки - тільки росія своїми ракетними атаками винна в погрозах та ексцесах в інших країнах", - додав радник голови ВП.

Нагадаємо, 15 листопада, під час масованої атаки по об'єктах критичної інфраструктури України, у польському селі біля кордону впали дві ракети, дві людини загинули. Польща вирішила запросити міжнародних експертів на участь у розслідуванні вибуху на сході країни.

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