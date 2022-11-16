В Офисе президента подчеркнули, что за растущие риски для пограничных стран отвечает только россия.

За войну в Украине массированные ракетные удары и риски для пограничных стран отвечает только россия. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"За войну в Украине отвечает только россия. За массированные ракетные удары – тоже только россия. За стремительно растущие риски для пограничных стран – снова только россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности тоже", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что "когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием, трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств".

Подоляк отметил, что российские ракеты или их обломки уже неоднократно падали в приграничных зонах Украины с другими государствами, входящими в ЕС или НАТО. "Не вижу ни малейшего смысла избегать этой простой логики – только россия своими ракетными атаками виновата в угрозах и эксцессах в других странах", - добавил советник главы ОП.

Напомним, 15 ноября, во время массированной атаки по объектам критической инфраструктуры Украины, в польской деревне у границы упали две ракеты, два человека погибли. Польша решила пригласить международных экспертов на участие в расследовании взрыва на востоке страны.

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