Розслідування інциденту у Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно. Українським експертам нададуть доступ до місця падіння ракети на території Польщі. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох у Твіттері.

"Ще раз повторюю: Україна не винна у тому, що оборонялася від росії та боролася з російськими ракетами", - написав він.

"Українські експерти візьмуть участь у розслідуванні місця інциденту у Пшеводові та всіх його обставинах. Я думаю, що всю справу буде вирішено спокійно", - додав віце-спікер Сейму Рішард Терлецький.

Як пишуть польські ЗМІ, представник президента Польщі Анджея Дуди уточнив, що запит України на доступ до місця вибуху "має бути задоволений після виконання певних умов".

Генеральний прокурор, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зіобро додав, що розслідування інциденту у Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно.

"Прокуратура за участю служб та експертів захищає всі можливі докази з місця події, а також інші докази в країні та за кордоном", - заявив Збігнєв Зіобро.

Нагадаємо, раніше Якуб Кумох розповів, що слідчі мають кадри, на яких можна побачити певну послідовність подій. За його словами, він не може розкривати їхнього змісту, бо бачив їх у секретному режимі. Кумох уточнив, що "це звичайні фото із кордону, де дещо видно".

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада наголошував, що інцидент з ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше – "нещасним випадком".

Президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською. Водночас польський дипломат у відставці Роберт Пшель запевнив, що причин, чому відносини між Варшавою та Києвом можуть постраждати через ракетний інцидент у Пшеводові, немає.

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