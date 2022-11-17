Расследование инцидента в Пшеводове ведется очень интенсивно и динамично. Украинским экспертам предоставят доступ к месту падения ракеты на территории Польши. Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в Твиттере.

"Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что оборонялась от россии и боролась с российскими ракетами", – написал он.

"Украинские эксперты примут участие в расследовании места инцидента в Пшеводове и всех его обстоятельствах. Я думаю, что все дело будет решено спокойно", — добавил вице-спикер Сейма Ришард Терлецкий.

Как пишут польские СМИ, представитель президента Польши Анджея Дуды уточнил, что запрос Украины на доступ к месту взрыва "должен быть удовлетворен после выполнения определенных условий".

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зиобро добавил, что расследование инцидента в Пшеводове ведется очень интенсивно и динамично.

"Прокуратура с участием служб и экспертов защищает все возможные доказательства с места происшествия, а также другие доказательства в стране и за рубежом", — заявил Збигнев Зиобро.

Напомним, ранее Якуб Кумох рассказал, что у следователей есть кадры, на которых можно увидеть определенную последовательность событий. По его словам, он не может раскрывать их содержание, потому что видел их в секретном режиме. Кумох уточнил, что "это обычные фото из границы, где кое-что видно".

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября подчеркивал, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а вероятнее всего – "несчастным случаем".

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской. В то же время польский дипломат в отставке Роберт Пшель заверил, что причин, почему отношения между Варшавой и Киевом могут пострадать из-за ракетного инцидента в Пшеводове, нет.

Напомним, Венгрия пошла на сотрудничество с Ираном, который помогает обстреливать Украину: о чем договорились.

Как сообщала Politeka, Кремль хочет принудить Украину к переговорам с помощью обстрелов: Песков признался в преступлении.

Также Politeka писала, что Оккупанты открыли огонь по своим при отступлении: эпичное видео появилось в сети.