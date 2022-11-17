Росії не варто знищувати енергетичну систему України. Оскільки діячам кремлівського режиму – Піскову, Пригожину, Кирієнку та іншим – слід заздалегідь подбати, щоб у їхніх камерах було тепло та світло.

Про це написав секретар РНБО України Олексій Данилов у Facebook.

"Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для піскова, пригожини та інших кірієнок – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишок життя в безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає . У зв'язку з цим їм слід заздалегідь подбати, щоб у їхніх камерах було тепло та світло", - зазначив Данилов не без сарказму.

Секретар РНБО порекомендував вищезгаданим діячам кремлівського режиму уважно вивчити інструкції та рекомендації проекту "Хочу жити".

Нагадаємо, раніше прес-секретар путіна пісків заявив, що через відмову Зеленського від переговорів Україна тепер страждає від відсутності світла та тепла у багатьох регіонах країни. Спікер кремля сказав, що ракетні удари завдають по об'єктах інфраструктури України, які нібито "прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу".

Нагадаємо, Угорщина пішла на співпрацю з Іраном, який допомагає обстрілювати Україну: про що домовились.

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