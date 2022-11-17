России не стоит уничтожать энергетическую систему Украины. Поскольку деятелям кремлевского режима – Пескову, Пригожину, Кириенко и другим – следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет.

Об этом написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в Facebook.

"России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для пескова, пригожина и других кириенок – деятелей кремлевского режима – единственный шанс провести остаток жизни в безопасности – это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет. В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет", — отметил Данилов не без сарказма.

Секретарь СНБО порекомендовал вышеупомянутым деятелям кремлевского режима внимательно изучить инструкции и рекомендации проекта "Хочу жить".

Напомним, ранее пресс-секретарь путина песков заявил, что из-за отказа Зеленского от переговоров Украина теперь страдает от отсутствия света и тепла во многих регионах страны. Спикер кремля сказал, что ракетные удары наносят по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".

Напомним, Венгрия пошла на сотрудничество с Ираном, который помогает обстреливать Украину: о чем договорились.

Как сообщала Politeka, Кремль хочет принудить Украину к переговорам с помощью обстрелов: Песков признался в преступлении.

Также Politeka писала, что Оккупанты открыли огонь по своим при отступлении: эпичное видео появилось в сети.